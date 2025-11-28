На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил о разнице подходов к мирным переговорам по Украине на Западе

Путин объяснил разницу подходов на Западе к переговорам по Украине
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе существуют два противоположных подхода к разрешению ситуации на Украине. Одни выступают за немедленное начало переговоров, другие — требуют продления боевых действий, пишет РИА Новости.

«Дело не в нас. Дело в том, как идет борьба различных мнений у коллективного Запада и самих Соединенных Штатов по поводу того, что же происходит и что же нужно делать для того, чтобы прекратить боевые действия», – сказал глава государства.

По словам Путина, необходимость переговоров поддерживают те, кто понимает ситуацию на фронте. Президент объяснил, что в таком случае начнется сворачивание фронта на отдельных участках, тогда украинские войска вообще утратят боеспособность, сказал Путин.

Сторонники продолжения боевых действий выступают за их продолжение «до последнего украинца», отметил российский лидер.

23 ноября в Женеве прошли переговоры украинской и американской делегаций, целью которых было согласование текста плана США по урегулированию конфликта. В обсуждении пунктов мирного договора участвовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель американского президента Стивен Уиткофф.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский не подпишет соглашение о передаче России территорий.

Переговоры о мире на Украине
