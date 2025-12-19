Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прибыл в Гостиный двор, где сегодня состоится прямая линия с Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, публикуя соответствующие кадры.
Уточняется, что все журналисты, которые участвуют в мероприятии также собрались в зале, где полным ходом идет подготовка к прямой линии с президентом.
19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.
Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Ранее Песков рассказал о сверхнагруженном графике Путина.