На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы ведущие программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

Журналисты Березовская и Зарубин будут ведущими прямой линии с Путиным
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Журналисты Павел Зарубин и «Первого канала» Екатерина Березовская будут ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

«Рядом с ним (президентом — прим. ред.) будут находиться ведущие Павел Зарубин и Екатерина Березовская», — сообщили в эфире.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В прямом эфире президент России подведет итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Вопросы смогут задать, в том числе, представители СМИ из недружественных государств.

К текущему моменту россиянине направили более 2 млн обращений к президенту. Их расшифровкой, как и в 2024 году, будет заниматься GigaChat.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, вопросы социального обеспечения находятся на первом месте среди обращений граждан на прямую линию. Также много вопросов, связанных с проблемами, которые могут испытывать наши герои специальной военной операции и члены их семей, отметил представитель Кремля.

Ранее десятилетний мальчик поблагодарил Путина за исполненное желание покататься на БТР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами