Названы ведущие программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

Журналисты Березовская и Зарубин будут ведущими прямой линии с Путиным

Журналисты Павел Зарубин и «Первого канала» Екатерина Березовская будут ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

«Рядом с ним (президентом — прим. ред.) будут находиться ведущие Павел Зарубин и Екатерина Березовская», — сообщили в эфире.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В прямом эфире президент России подведет итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Вопросы смогут задать, в том числе, представители СМИ из недружественных государств.

К текущему моменту россиянине направили более 2 млн обращений к президенту. Их расшифровкой, как и в 2024 году, будет заниматься GigaChat.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, вопросы социального обеспечения находятся на первом месте среди обращений граждан на прямую линию. Также много вопросов, связанных с проблемами, которые могут испытывать наши герои специальной военной операции и члены их семей, отметил представитель Кремля.

