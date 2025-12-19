На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кредита ЕС не хватит Украине для решения всех финансовых проблем

CNN: кредит ЕС не покроет трети финансовых потребностей Украины
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Кредит в размере €90 млрд, который Евросоюз решил предоставить Украине, покроет только две трети финансовых потребностей Киева. Об этом пишет американское издание CNN.

По данным Международного валютного фонда, в ближайшие два года Украина столкнется с дефицитом финансирования на €137 млрд, отмечает издание. И одна из причин проблем – сокращение поддержки со стороны США.

При этом председатель Европейского совета Антониу Кошта указал, что выданный Украине кредит «позволит удовлетворить неотложные финансовые потребности Украины». И Киев должен будет вернуть эти деньги только после того, как Россия заплатит Украине за восстановление страны, отметил Кошта журналистам, пишет CNN.

На саммите ЕС, который проходил с 18 по 19 декабря, было принято решение передать Украине кредит, обеспеченный бюджетом ЕС, а не конфискованными российскими активами. Антониу Кошта пояснил, что деньги будут использовать для покрытия неотложных финансовых потребностей страны в 2026-2027 годах. При этом ЕС оставил за собой право конфисковать российские активы для погашения задолженности Киева.

Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС продолжит искать решения, которые позволят использовать замороженные российские активы и интересах Украины.

Bloomberg сообщал, что в первой половине 2026 года на Украине может наступить финансовый кризис, а дефицит бюджета в стране в 2026 году достигнет 18,5% от ВВП. Поэтому правительству будет тяжело выплачивать зарплаты и пенсии.

Ранее в США заявили, что Украина находится на грани банкротства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами