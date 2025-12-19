Кредита ЕС не хватит Украине для решения всех финансовых проблем

Кредит в размере €90 млрд, который Евросоюз решил предоставить Украине, покроет только две трети финансовых потребностей Киева. Об этом пишет американское издание CNN.

По данным Международного валютного фонда, в ближайшие два года Украина столкнется с дефицитом финансирования на €137 млрд, отмечает издание. И одна из причин проблем – сокращение поддержки со стороны США.

При этом председатель Европейского совета Антониу Кошта указал, что выданный Украине кредит «позволит удовлетворить неотложные финансовые потребности Украины». И Киев должен будет вернуть эти деньги только после того, как Россия заплатит Украине за восстановление страны, отметил Кошта журналистам, пишет CNN.

На саммите ЕС, который проходил с 18 по 19 декабря, было принято решение передать Украине кредит, обеспеченный бюджетом ЕС, а не конфискованными российскими активами. Антониу Кошта пояснил, что деньги будут использовать для покрытия неотложных финансовых потребностей страны в 2026-2027 годах. При этом ЕС оставил за собой право конфисковать российские активы для погашения задолженности Киева.

Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС продолжит искать решения, которые позволят использовать замороженные российские активы и интересах Украины.

Bloomberg сообщал, что в первой половине 2026 года на Украине может наступить финансовый кризис, а дефицит бюджета в стране в 2026 году достигнет 18,5% от ВВП. Поэтому правительству будет тяжело выплачивать зарплаты и пенсии.

Ранее в США заявили, что Украина находится на грани банкротства.