На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Будет трудно выплачивать пенсии». Украине пообещали финансовый кризис

Bloomberg: Украина может столкнуться с финансовым кризисом в начале 2026 года
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

На Украине может наступить тяжелый финансовый кризис в первой половине 2026 года. Об этом пишет издание Bloomberg.

Согласно прогнозам, в 2026 году дефицит бюджета на Украине достигнет 18,5% от ВВП, и страна может столкнуться с серьезными финансовыми проблемами.

«Правительству будет трудно выплачивать зарплаты и пенсии, поддерживать работу экстренных служб и противостоять России. Теперь, когда Белый дом фактически исключил дальнейшую американскую финансовую помощь Украине, ответственность за нее лежит на Европе», – пишет Bloomberg.

По информации издания, Европа не собирается «бросать Украину в тяжелом финансовом положении», так как это ослабит ее позиции за столом переговоров и на передовой. Поэтому Еврокомиссия намерена предоставить Украине кредит на два года в размере €90 млрд за счет замороженных российских активов.

Однако, отмечает Bloomberg, сумма составляет «лишь малую часть ВВП Украины», который оценивается в €18 трлн. Поэтому «коалиция заинтересованных государств может объединиться для привлечения крупномасштабного финансирования», пишет СМИ.

12 декабря 2025 года Евросоюз бессрочно заморозил российские активы на €210 млрд. Доходы от активов на сумму около €90 млрд Еврокомиссия хочет использовать для предоставления Украине кредита в ближайшие два года.

Ранее Лавров заявил, что «воровство у европейцев в крови».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами