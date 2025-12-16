«Будет трудно выплачивать пенсии». Украине пообещали финансовый кризис

Bloomberg: Украина может столкнуться с финансовым кризисом в начале 2026 года

На Украине может наступить тяжелый финансовый кризис в первой половине 2026 года. Об этом пишет издание Bloomberg.

Согласно прогнозам, в 2026 году дефицит бюджета на Украине достигнет 18,5% от ВВП, и страна может столкнуться с серьезными финансовыми проблемами.

«Правительству будет трудно выплачивать зарплаты и пенсии, поддерживать работу экстренных служб и противостоять России. Теперь, когда Белый дом фактически исключил дальнейшую американскую финансовую помощь Украине, ответственность за нее лежит на Европе», – пишет Bloomberg.

По информации издания, Европа не собирается «бросать Украину в тяжелом финансовом положении», так как это ослабит ее позиции за столом переговоров и на передовой. Поэтому Еврокомиссия намерена предоставить Украине кредит на два года в размере €90 млрд за счет замороженных российских активов.

Однако, отмечает Bloomberg, сумма составляет «лишь малую часть ВВП Украины», который оценивается в €18 трлн. Поэтому «коалиция заинтересованных государств может объединиться для привлечения крупномасштабного финансирования», пишет СМИ.

12 декабря 2025 года Евросоюз бессрочно заморозил российские активы на €210 млрд. Доходы от активов на сумму около €90 млрд Еврокомиссия хочет использовать для предоставления Украине кредита в ближайшие два года.

Ранее Лавров заявил, что «воровство у европейцев в крови».