Песков отреагировал на беседу Путина и Макрона

Разговор президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона был достаточно содержательным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, отрывок опубликован в его Telegram-канале.

«‎Были разные интонации. Это рабочий процесс. Но, еще раз повторяю, разговор был достаточно содержательным», — сказал представитель Кремля.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров отвечая на вопрос, почему когда французский лидер Эммануэль Макрон звонит в Москву, ему отвечают, заявил, что все дело в том, что президент России Владимир Путин по-настоящему вежливый человек и дальновидный политик, который не отказывается от диалога.

1 июля, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Кроме того, в течение недели состоялся разговор Путина и американского президента Дональда Трампа. Лидер США остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По его мнению, в мирном процессе прогресса нет.

Ранее в Европе испугались, что Путин и Трамп исключат ее из переговоров по Украине.