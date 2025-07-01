Мир на Украине и ядерная программа Ирана. О чем говорили Путин и Макрон впервые с 2022 года

Владимир Путин и Эммануэль Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Российский лидер Владимир Путин впервые за несколько лет провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Кремле подчеркнули, что разговор глав государств носил «содержательный характер». По информации Елисейского дворца, беседа длилась более двух часов.

Одной из основных тем стала Украина. Путин отметил, что украинский конфликт — это прямое следствие политики стран Запада . Там, по словам главы государства, много лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине «антироссийский плацдарм» и «потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей».

Путин обратил внимание Макрона на то, что в настоящее время западные страны затягивают боевые действия, направляя Киеву вооружение.

Президент России также затронул вопрос мирного урегулирования на Украине. По его словам, оно должно быть комплексным и долгосрочным. Кроме того, необходимо устранить первопричины украинского кризиса и опираться на реалии на земле, добавил президент.

В Елисейском дворце уточнили, что Макрон во время разговора с Путиным «призвал к скорейшему установлению режима прекращения огня, началу переговоров между Украиной и Россией для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта». Этот вопрос еще будет обсуждаться между Москвой и Парижем, добавили в офисе президента Франции.

Ответственность России и Франции

Также Путин и Макрон обсудили конфликт Ирана и Израиля, и удары США по ядерным объектам Исламской Республики.

Поскольку Россия и Франция входят в число постоянных членов Совета Безопасности ООН, главы государств отметили особую ответственность Москвы и Парижа в сохранении глобального режима ядерного нераспространения, поддержании мира и безопасности, в том числе на Ближнем Востоке.

В ходе беседы подчеркивалась важность «уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома» и продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая сотрудничество с МАГАТЭ.

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Оба лидера высказались за то, чтобы кризис вокруг иранской ядерной программы и другие противоречия на Ближнем Востоке были урегулированы исключительно дипломатическими методами. Было достигнуто соглашение продолжать контакты в целях возможной координации позиций, добавили в Кремле.

В Елисейском дворце привели аналогичные позиции по обсуждаемой теме.

Реакция ООН и звонок Зеленскому

На телефонный разговор Путина и Макрона уже отреагировала ООН. Оценку беседе двух лидеров дал представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.

«Мы приветствуем любой диалог между двумя странами, особенно когда он проходит на самом высоком уровне», — сказал он.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в соцсети X, что беседа Путина и Макрона была продуктивной.

Позже «РБК-Украина» в своем Telegram-канале сообщило, что Макрон, после разговора с Путиным, позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому . По информации издания, французский лидер поделился подробностями разговора с российским президентом.

На официальном уровне эта информация пока не подтверждена. Зеленский в своем вечернем видеообращении о разговоре с Макроном не упомянул.

Перерыв в 1024 дня

Предыдущая телефонная беседа Путина и Макрона состоялась 11 сентября 2022 года — таким образом, главы государств не общались 1024 дня. Предметом обсуждения тогда был конфликт на Украине, безопасность Запорожской атомной электростанции и вывоз зерна из черноморских портов. В Кремле подчеркивали, что лидеры двух стран провели «подробный и откровенный обмен мнениями».

В офисе президента Франции заявляли, что Макрон планировал переговорить с Путиным «в ближайшие дни». В итоге очередной телефонный разговор состоялся спустя почти три года.

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В марте текущего года Макрон на пресс-конференции по итогам внеочередного заседания Европейского совета заявил, что может позвонить Путину. При этом он назвал условие для звонка: если Париж с Киевом и европейскими союзниками сочтут, что наступил подходящий момент, писала France Info.

«Я готов поговорить с президентом Путиным, когда мы сочтем с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами, что сейчас подходящее время», — сказал французский лидер.

Тогда же министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на то, что никто не запрещает Макрону позвонить Путину.

«Господин Макрон периодически заявляет так горделиво, что он позвонит Путину, поговорит с ним. У него такие возможности есть, никто, как говорится, не запрещает», — отмечал он.

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Последний раз Путин и Макрон лично встречались в Москве в феврале 2022 года. Переговоры продлились пять часов. Ведется ли подготовка к очередной очной встрече двух лидеров, в настоящее время не сообщается.