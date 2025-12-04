На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ФРГ опубликовали расшифровку разговора лидеров ЕС с Зеленским о недоверии США

Spiegel выложил расшифровку разговора лидеров ЕС с Зеленским о недоверии США
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Немецкий журнал Spiegel опубликовал расшифровку закрытого телефонного разговора лидеров Евросоюза с Владимиром Зеленским, в котором они обсуждали возможное мирное урегулирование с Россией. В беседе участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и генсек НАТО Марк Рютте.

В ходе разговора европейские политики выразили опасения, что США могут пойти на территориальные уступки в пользу России без предоставления Украине гарантий безопасности. Макрон заявил, что для Зеленского существует «большая опасность», а Мерц призвал его быть осторожным в ближайшие дни.

«Существует вероятность, что США предают Украину в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности», — заявил Макрон, согласно расшифровке.

Участники разговора также договорились самостоятельно решать вопрос с замороженными российскими активами, минуя США.

С 3 на 4 декабря в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Ранее Макрон предложил ввести временный мораторий на удары по энергосистеме Украины.

