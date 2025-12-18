Историк русской кухни объяснил, почему Трампу подарили ящик красной икры из России

Историк кухни Сырников: икра из России считается одной из самых вкусных в мире

Российская дальневосточная икра намного вкуснее американской и считается одной из самых лучших в мире. Об этом Life рассказал председатель фонда сохранения русской кухни «Русская поварня», автор книг по истории русской кухни Максим Сырников, комментируя новость о том, что президенту США Дональду Трампу передали ящик красной икры из Хабаровского края.

«Наша икра действительно известна по всему миру и считается одной из самых вкусных, особенно дальневосточная. Хотя в Америке тоже водятся лососевые, наша продукция имеет особый вкус и высоко ценится», — поделился специалист.

Он также отметил, что массовое употребление красной икры в России началось только около ста лет назад. В середине XIX века этот продукт был не особо распространен и любим россиянами. По словам эксперта, исследователь Камчатки Степан Крашенинников писал, что местные жители даже кормили икрой ездовых собак.

Историк русской кухни добавил, что на протяжении долгого времени в стране словом «икра» называли именно черная икра осетровых рыб.

«Несмотря на это, сегодня красная икра из России — признанный деликатес на мировом рынке. Думаю, такой подарок мог порадовать Дональда Трампа», — сказал Сырников.

Напомним, накануне спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф передал американскому лидеру Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Пресс-служба министерства промышленности и торговли региона сообщила, что сам Уиткофф попробовал икру на обеде в московском ресторане «Савва».

Ранее в России выросло производство лососевой икры.