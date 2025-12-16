Эксперт допустил, что ФАС добьется снижения цен на красную икру в России

Экономист Колташов: ФАС может добиться снижения цен на красную икру в РФ

Экономист Василий Колташов в беседе с «Ридусом» прокомментировал намерение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выяснить причины наценок на продукты питания в торговых сетях. Эксперт допустил, что служба добьется снижения цен на деликатесы перед Новым годом.

«Речь идет о праздничных продуктах, которые обычно покупаются редко, но перед Новым годом спрос на них резко взлетает. В результате цены на кондитерские изделия, красную икру и прочие лакомства часто необоснованно завышаются на 10-20% в ходе новогоднего ажиотажа», — сказал Колташов.

Что касается остальных продуктов, по его мнению, ФАС вряд ли сможет существенно повлиять на их стоимость, поскольку в этом году наблюдалось повышение транспортных издержек ритейлеров в связи с подорожанием топлива.

16 декабря стало известно, что ФАС направила запросы в 10 крупнейших федеральных торговых сетей с просьбой разъяснить причины роста цен на отдельные продукты питания.

В ведомстве отметили, что изучат полученную информацию на предмет соблюдения Закона о защите конкуренции и в случае нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования. Помимо этого, для сдерживания цен на наиболее востребованные социально значимые товары, служба предложила торговым сетям «рассмотреть возможность принятия добровольных обязательств о снижении и последующем ограничении торговых наценок».

