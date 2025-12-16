На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт допустил, что ФАС добьется снижения цен на красную икру в России

Экономист Колташов: ФАС может добиться снижения цен на красную икру в РФ
true
true
true
close
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Экономист Василий Колташов в беседе с «Ридусом» прокомментировал намерение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выяснить причины наценок на продукты питания в торговых сетях. Эксперт допустил, что служба добьется снижения цен на деликатесы перед Новым годом.

«Речь идет о праздничных продуктах, которые обычно покупаются редко, но перед Новым годом спрос на них резко взлетает. В результате цены на кондитерские изделия, красную икру и прочие лакомства часто необоснованно завышаются на 10-20% в ходе новогоднего ажиотажа», — сказал Колташов.

Что касается остальных продуктов, по его мнению, ФАС вряд ли сможет существенно повлиять на их стоимость, поскольку в этом году наблюдалось повышение транспортных издержек ритейлеров в связи с подорожанием топлива.

16 декабря стало известно, что ФАС направила запросы в 10 крупнейших федеральных торговых сетей с просьбой разъяснить причины роста цен на отдельные продукты питания.

В ведомстве отметили, что изучат полученную информацию на предмет соблюдения Закона о защите конкуренции и в случае нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования. Помимо этого, для сдерживания цен на наиболее востребованные социально значимые товары, служба предложила торговым сетям «рассмотреть возможность принятия добровольных обязательств о снижении и последующем ограничении торговых наценок».

Ранее в ФАС предупредили о риске роста цен из-за новых правил торговли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами