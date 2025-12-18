На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Генштабе ВС РФ раскрыли объем иностранного финансирования Украины за четыре года

Герасимов: Украина получила $550 млрд от западных союзников за годы СВО
true
true
true
close
Anita Anan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Страны Запада перечислили Украине $550 млрд за четыре года, из них более $220 млрд — военные расходы. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств.

По его словам, страны Запада оказывают Украине беспрецедентную по масштабам помощь. Так, за четыре года они передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) более тысячи танков, более 200 самолетов и вертолетов, около 100 тысяч беспилотников.

«С февраля 2022 года ВСУ передано 1 тыс. танков, более 6,5 тыс. боевых бронированных машин, 2 тыс. орудий полевой артиллерии, более 200 самолетов и вертолетов, около 100 тыс. БПЛА, а также значительное количество ракет и боеприпасов», — сказал Герасимов.

Несмотря на масштабную помощь Украине со стороны Запада, ВС РФ «захватили и прочно удерживают стратегическую инициативу» на фронте, подчеркнул глава Генштаба.

Также на брифинге Герасимов заявил, что дезертирство из ВСУ становится массовым — каждый месяц до 30 тысяч человек самовольно оставляют части. По его словам, на Украине возбуждено более 160 тысяч уголовных дел в отношении дезертиров. Также он сообщил, что на Украине с начала года количество ежемесячно мобилизуемых сократилось с 28 тысяч до 14 тысяч человек в ноябре. Это свидетельствует о том, что численность ВСУ устойчиво снижается, подчеркнул глава Генштаба.

Ранее Герасимов назвал рост военного потенциала НАТО вызовом для России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами