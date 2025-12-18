В Генштабе ВС РФ раскрыли объем иностранного финансирования Украины за четыре года

Страны Запада перечислили Украине $550 млрд за четыре года, из них более $220 млрд — военные расходы. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств.

По его словам, страны Запада оказывают Украине беспрецедентную по масштабам помощь. Так, за четыре года они передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) более тысячи танков, более 200 самолетов и вертолетов, около 100 тысяч беспилотников.

«С февраля 2022 года ВСУ передано 1 тыс. танков, более 6,5 тыс. боевых бронированных машин, 2 тыс. орудий полевой артиллерии, более 200 самолетов и вертолетов, около 100 тыс. БПЛА, а также значительное количество ракет и боеприпасов», — сказал Герасимов.

Несмотря на масштабную помощь Украине со стороны Запада, ВС РФ «захватили и прочно удерживают стратегическую инициативу» на фронте, подчеркнул глава Генштаба.

Также на брифинге Герасимов заявил, что дезертирство из ВСУ становится массовым — каждый месяц до 30 тысяч человек самовольно оставляют части. По его словам, на Украине возбуждено более 160 тысяч уголовных дел в отношении дезертиров. Также он сообщил, что на Украине с начала года количество ежемесячно мобилизуемых сократилось с 28 тысяч до 14 тысяч человек в ноябре. Это свидетельствует о том, что численность ВСУ устойчиво снижается, подчеркнул глава Генштаба.

Ранее Герасимов назвал рост военного потенциала НАТО вызовом для России.