Евросоюз начал процедуру по «долгосрочному замораживанию» российских активов

Послы стран Европейского союза (ЕС) начали письменную процедуру по «долгосрочному замораживанию» российских активов, блокировка которых сейчас обновляется раз в полгода. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным агенства, комитет постоянных представителей при ЕС согласился запустить письменную процедуру для принятия официального решения Совета ЕС о долгосрочном замораживании российских активов. Как отмечает Reuters, это позволит «подготовить почву для использования этих средств в интересах Украины».

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

После встречи фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х написала, что позиция Бельгии в отношении использования активов РФ неоспорима и все европейские государства должны подвергаться одинаковому риску.

Ранее в Европе рассказали о рисках конфискации замороженных активов РФ.