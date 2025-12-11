На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросоюз начал процедуру по «долгосрочному замораживанию» российских активов

Reuters: ЕС начал письменную процедуру по «долгосрочному замораживанию» активов РФ
true
true
true
close
Global Look Press

Послы стран Европейского союза (ЕС) начали письменную процедуру по «долгосрочному замораживанию» российских активов, блокировка которых сейчас обновляется раз в полгода. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным агенства, комитет постоянных представителей при ЕС согласился запустить письменную процедуру для принятия официального решения Совета ЕС о долгосрочном замораживании российских активов. Как отмечает Reuters, это позволит «подготовить почву для использования этих средств в интересах Украины».

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

После встречи фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х написала, что позиция Бельгии в отношении использования активов РФ неоспорима и все европейские государства должны подвергаться одинаковому риску.

Ранее в Европе рассказали о рисках конфискации замороженных активов РФ.

