На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили о продолжении контактов России и США

Песков: итоги переговоров США и Украины до России пока не доводились
true
true
true
close
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты России и США продолжаются, но пока никакие итоги переговоров Вашингтона с Киевом до Москвы не доводились. Об этом сообщает ТАСС.

«Контакты осуществляются. Но пока обсуждения не продолжались. Поэтому каких-то заявлений конкретных из Киева мы не слышали», — сказал представитель Кремля.

Песков также призвал не забывать, что контакты Украины и США во Флориде закончились только накануне.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности со странами Запада, и прежде всего с США. По данным газеты The Independent, украинский лидер во время визита в Лондон 8 декабря встретится с британским премьером Киром Стармером, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

2 декабря Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон разработали мирный план из 20 пунктов. По его словам, Украина и США переработали первоначальную «дорожную карту», предложенную американцами, в план из 20 пунктов. В ходе переговоров в Женеве первоначальный список из 28 пунктов был сокращен и уточнен в эти выходные во Флориде, отметил украинский лидер.

7 декабря во время церемонии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с проектом мирной сделки.

Ранее Зеленского обвинили в намеренном затягивании урегулирования на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами