Песков: итоги переговоров США и Украины до России пока не доводились

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты России и США продолжаются, но пока никакие итоги переговоров Вашингтона с Киевом до Москвы не доводились. Об этом сообщает ТАСС.

«Контакты осуществляются. Но пока обсуждения не продолжались. Поэтому каких-то заявлений конкретных из Киева мы не слышали», — сказал представитель Кремля.

Песков также призвал не забывать, что контакты Украины и США во Флориде закончились только накануне.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности со странами Запада, и прежде всего с США. По данным газеты The Independent, украинский лидер во время визита в Лондон 8 декабря встретится с британским премьером Киром Стармером, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

2 декабря Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон разработали мирный план из 20 пунктов. По его словам, Украина и США переработали первоначальную «дорожную карту», предложенную американцами, в план из 20 пунктов. В ходе переговоров в Женеве первоначальный список из 28 пунктов был сокращен и уточнен в эти выходные во Флориде, отметил украинский лидер.

7 декабря во время церемонии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с проектом мирной сделки.

Ранее Зеленского обвинили в намеренном затягивании урегулирования на Украине.