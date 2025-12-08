На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Маргарита Симоньян начала очередной курс химиотерапии

Главный редактор RT Симоньян заявила о начале третьего курса химиотерапии
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о начале третьего курса химиотерапии. Пост с соответствующим содержанием она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Вчера утром прилетела из Индии и прямо с самолета отправилась на третий сеанс химиотерапии», — рассказала журналист.

По словам Симоньян, она должна была пройти третий сеанс химиотерапии еще 1 декабря. Однако процедуры пришлось отложить, так как в противном случае журналист не смогла бы посетить церемонию открытия телеканала RT INDIA, которая состоялась 5 декабря и в которой принял участие президент РФ Владимир Путин.

Как отметила Симоньян, она по-разному переносит химиотерапию. Чаще всего только в первые дни после процедур ее самочувствие заметно ухудшается, а в остальное время она живет почти как обычный здоровый человек.

Главный редактор RT добавила, что ей нельзя находиться в местах скопления людей, так как сейчас ее иммунитет ослаблен. В связи с этим Симоньян приходится пропускать даже рабочие встречи и семейные мероприятия.

Впервые о том, что у нее диагностировали «пугающее» заболевание, Симоньян заявила в начале сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Тогда она не стала раскрывать диагноз, но 22 сентября в своем Telegram-канале написала, что проходит лечение от рака.

Ранее следователи завершили расследование дела о подготовке покушения на Симоньян.

