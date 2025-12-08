В Лондоне началась встреча Зеленского, Стармера, Мерца и Макрона

В Лондоне начались переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и французским лидером Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Встреча политиков проходит в резиденции главы британского кабмина на Даунинг-стрит. Основной темой обсуждения станут гарантии безопасности для Украины.

«Я скептически отношусь к некоторым деталям, которые мы видим в документах, поступающих с американской стороны, но мы должны обсудить это. <...> Это может быть решающий момент для всех нас, так что мы пытаемся сохранить нашу поддержку Украины», — сказал Мерц.

8 декабря президент США Дональд Трамп рассказал о своем растущем разочаровании из-за нежелания Зеленского даже ознакомиться с текстом мирного плана, который был предложен Вашингтоном. По словам американского лидера, в Киеве предложением США недоволен только сам Зеленский, который намеренно затягивает переговоры. Ранее сын главы Белого дома Дональд Трамп — младший заявил, что его отец может в конечном итоге отвернуться от Украины из-за упрямства киевского руководства. Чем разочарование Трампа обернется для Зеленского и выйдут ли США из процесса мирного урегулирования — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главный мышелов Британии отказался заходить вместе с Зеленским в резиденцию.