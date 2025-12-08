Путин направил звезде фильма «Я шагаю по Москве» Стеблову телеграмму в честь юбилея

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Евгения Стеблова с 80-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Евгений Юрьевич! Примите поздравления с 80-летним юбилеем», — говорится тексте письма.

Глава государства отметил самобытный талант артиста, который востребован не только на актерском поприще, но и в плодотворной педагогической и наставнической деятельности. Путин пожелал Стеблову здоровья, вдохновения и успехов.

Евгений Стеблов накануне юбилея рассказал о состоянии и настроении. По словам артиста, к своему 80-летию он относится спокойно, так как возраст для мужчины не имеет такого значения, как для женщины. Актер признался, что главное для него, чтобы не подводило здоровье.

Стеблов отметил, что не планирует громких торжеств и намерен отпраздновать юбилей в узком кругу родных и знакомых. 13 декабря Стеблов сыграет в театре Моссовета спектакль «Соло для часов с боем», после чего его станут чествовать коллеги.

Звезда фильма «Я шагаю по Москве», несмотря на почтенный возраст, не только продолжает выходить на сцену, но и преподает студентам в Институте театрального искусства на актерском факультете.

Ранее Стеблов рассказал о дружбе с Михалковым, которому в октябре исполнилось 80 лет.