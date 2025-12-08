На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван простой способ снизить риск множества хронических болезней

Sleep Health: здоровый сон снижает риск множества хронических болезней
true
true
true
close
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Восстановительный ночной сон способен существенно снизить вероятность развития сразу нескольких хронических заболеваний — от сердечно-сосудистых до диабета и почечной недостаточности. К такому выводу пришли исследователи из Чжэнчжоуского и Цзилинского университетов, проанализировав данные почти 376 тысяч участников британского биобанка. Работа опубликована в журнале Sleep Health: Journal of the National Sleep Foundation.

Ученые изучили, как особенности сна связаны с формированием состояния, при котором у одного пациента постепенно возникают два и более заболевания из группы, включающей сердечные, сосудистые, почечные патологии и диабет 2-го типа. Такое сочетание резко повышает риск преждевременной смерти и многократно усложняет лечение.

Качество сна оценивалось по шести параметрам, включая продолжительность, хронотип, склонность к бессоннице и храп. Исследуемых наблюдали в среднем почти 14 лет. Анализ показал, что люди со здоровым профилем сна значительно реже сталкивались как с первыми признаками болезни, так и с ее прогрессированием. У них на треть снижался риск получить первый диагноз из группы сердечно-метаболических заболеваний. Кроме того, хорошая гигиена сна была связана с 21-процентным снижением риска смерти в течение периода наблюдений. Особенно заметной оказалась связь между качественным сном и профилактикой диабета 2-го типа, что согласуется с данными о влиянии недосыпания на чувствительность к инсулину.

Авторы считают полученные данные весомым аргументом в пользу того, чтобы сон стал полноправной частью профилактической медицины. Ранняя диагностика нарушений сна и внимание к психическому благополучию могут стать важным инструментом повышения продолжительности и качества жизни.

Ранее ученые выяснили, почему некоторые люди не могут перестать «гонять» мысли в голове ночью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами