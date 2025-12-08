«Все из-за матери»: известный тренер о решении Плющенко отказаться от 14-летней Костылевой

Тренер Жулин: без понятия, кто возьмет к себе Костылеву после Плющенко

Известный российский тренер Александр Жулин заявил, что 14-летней фигуристке Елене Костылевой будет трудно найти нового наставника после того, как с ней отказывается работать Евгений Плющенко. Его слова приводит РИА Новости.

«Мне кажется, там все из-за матери. Без понятия, как она найдет нового наставника сейчас», — сказал Жулин.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

27 ноября мать Костылевой сообщила о выселении с территории академии »Ангелы Плющенко». 3 декабря стало известно, что Костылевы всей семьей покинули Москву и уехали в Воронеж.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Ранее мать фигуристки Костылевой сообщила о намерении сменить школу.