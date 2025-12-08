На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Блогер Боня и невеста Лепса Киба не прибыли в суд на беседу по иску

РИА: Боня и Киба не явились в суд на беседу по иску о чести и достоинстве
true
true
true
close
Григорий Сысоев/Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогер Виктория Боня и невеста певца Григория Лепса Аврора Киба не явились в суд на беседу по иску о защите чести и достоинства. Об этом пишет РИА Новости.

«В понедельник Кузьминский суд провел беседу по иску Бони к Кибе о защите чести и достоинства. Как передает корреспондент, ни Боня, ни Киба не явились в суд. Сторону блогера представлял адвокат», — сказано в материале.

20 октября агентство сообщило, что Боня подала иск в Кузьминский суд Москвы против невесты Григория Лепса. По данным агентства, иск связан с защитой чести, достоинства и деловой репутации модели. В документах, полученных РИА Новости, не раскрывается основания и сумма требований телеведущей.

В июле между Боней и Кибой случился скандал. 19-летняя невеста Лепса назвала экс-участницу «Дома-2» женщиной, которая «продавала свое тело женатым за €3 тыс.». Таким образом девушка отреагировала на заявления Бони в Rutube-шоу «Злые языки». Знаменитость утверждала, что семья Кибы решила «удачно выдать дочь замуж» за Лепса на фоне проблем с финансами.

Ранее Боня заявила, что мать невесты Лепса была ее лучшей подругой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами