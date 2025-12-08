Блогер Боня и невеста Лепса Киба не прибыли в суд на беседу по иску

РИА: Боня и Киба не явились в суд на беседу по иску о чести и достоинстве

Блогер Виктория Боня и невеста певца Григория Лепса Аврора Киба не явились в суд на беседу по иску о защите чести и достоинства. Об этом пишет РИА Новости.

«В понедельник Кузьминский суд провел беседу по иску Бони к Кибе о защите чести и достоинства. Как передает корреспондент, ни Боня, ни Киба не явились в суд. Сторону блогера представлял адвокат», — сказано в материале.

20 октября агентство сообщило, что Боня подала иск в Кузьминский суд Москвы против невесты Григория Лепса. По данным агентства, иск связан с защитой чести, достоинства и деловой репутации модели. В документах, полученных РИА Новости, не раскрывается основания и сумма требований телеведущей.

В июле между Боней и Кибой случился скандал. 19-летняя невеста Лепса назвала экс-участницу «Дома-2» женщиной, которая «продавала свое тело женатым за €3 тыс.». Таким образом девушка отреагировала на заявления Бони в Rutube-шоу «Злые языки». Знаменитость утверждала, что семья Кибы решила «удачно выдать дочь замуж» за Лепса на фоне проблем с финансами.

Ранее Боня заявила, что мать невесты Лепса была ее лучшей подругой.