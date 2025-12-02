Зеленский рассказал, из скольких пунктов состоит мирный план США и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон разработали мирный план из 20 пунктов. Его слова приводит телеканал Sky News.

Как заявил глава государства, Украина и США переработали первоначальную «дорожную карту», предложенную американцами, в план из 20 пунктов. В ходе переговоров в Женеве первоначальный список из 28 пунктов был сокращен и уточнен в эти выходные во Флориде, указал украинский лидер.

В то же время он отметил, что «некоторые моменты все еще нуждаются в проработке». Зеленский подчеркнул, что речь идет об «одном из самых сложных и в то же время оптимистичных моментов» для установления мира на Украине.

Телеканал ABC сообщал, что делегации США и Украины на прошедших во Флориде переговорах не смогли достичь прогресса по вопросу территориальных уступок.

По словам источника телеканала, на встрече обсуждались вопросы гарантий безопасности, судьба замороженных российских активов и возможные выборы на Украине, однако понимания по самым сложным пунктам, в том числе территориальному вопросу, нет. Киев не готов идти на территориальные уступки.

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. Делегации двух стран встретились на частном гольф-курорте Shell Bay специального посланника американского президента Стива Уиткоффа. Соединенные Штаты на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер. Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

