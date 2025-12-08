Власти помогут жителям Волгограда, чье имущество повреждено из-за атак дронов

Власти разработали меры социальной поддержки для жителей Волгограда, чье имущество получило повреждения в результате атак украинских дронов. Об этом сообщила мэрия города в Telegram-канале.

«Социальная помощь будет предоставляться в виде восстановления поврежденных остеклений за счет средств бюджета Волгограда и (или) выплат в связи с полной или частичной утратой имущества первой необходимости», — говорится в заявлении.

Из него следует, что гражданам будут предоставлены выплаты в связи с повреждением автомобиля или жилого помещения, а также причинением вреда здоровью. Ожидается, что подготовленный администрацией населенного пункта законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Волгоградской городской думы.

В ночь на 8 декабря дежурные средства противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников в небе над Волгоградской областью. Как рассказал губернатор региона Андрей Бочаров, обломки одного из дронов упали недалеко от жилых домов в Тракторозаводском районе Волгограда. Из-за этого здания получили повреждения — в них оказались выбиты окна, уточнила мэрия города.

Ранее в Ростовской области после воздушной атаки выявили повреждение медицинского учреждения.