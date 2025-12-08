На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Австралии врачи разделили сиамских близнецов, но одного из них не спасли

ABC News: австралийские врачи провели операцию по разделению сиамских близнецов
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сиамские близнецы из Папуа — Новой Гвинеи были экстренно доставлены в Австралию для проведения сложной операции по разделению. Однако выжить удалось лишь одному из мальчиков, пишет ABC News.

Сиамских близнецов Тома и Савонга доставили в больницу после того, как врачи рекомендовали провести разделение как можно раньше. Специалисты из сети детских клиник Сиднея прибыли в Порт-Морсби для организации транспортировки и сопровождения.

Операция была перенесена на более ранний срок из-за ухудшения состояния Тома. Близнецы родились 9 октября в провинции Моробе и были соединены нижней частью живота. У них была общая печень и части желудочно-кишечного тракта. Также сообщалось, что Том имел врожденный порок сердца и только одну почку.

Премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе заявил, что его правительство гарантировало оплату всех медицинских расходов.

«На основе наших заверений Австралия смогла организовать быструю эвакуацию в больницу», — добавил политик.

Ранее руководитель частной больницы Paradise в Порт-Морсби, Полапои Чалау, отмечал, что у Тома наблюдался низкий уровень альбумина, важного для поддержания баланса жидкости в организме. Сейчас Савонг находится в реанимации после операции под наблюдением врачей.

Ранее бразильские врачи разделили сиамских близнецов с тремя ногами и общими органами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами