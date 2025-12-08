В Австралии врачи разделили сиамских близнецов, но одного из них не спасли

Сиамские близнецы из Папуа — Новой Гвинеи были экстренно доставлены в Австралию для проведения сложной операции по разделению. Однако выжить удалось лишь одному из мальчиков, пишет ABC News.

Сиамских близнецов Тома и Савонга доставили в больницу после того, как врачи рекомендовали провести разделение как можно раньше. Специалисты из сети детских клиник Сиднея прибыли в Порт-Морсби для организации транспортировки и сопровождения.

Операция была перенесена на более ранний срок из-за ухудшения состояния Тома. Близнецы родились 9 октября в провинции Моробе и были соединены нижней частью живота. У них была общая печень и части желудочно-кишечного тракта. Также сообщалось, что Том имел врожденный порок сердца и только одну почку.

Премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе заявил, что его правительство гарантировало оплату всех медицинских расходов.

«На основе наших заверений Австралия смогла организовать быструю эвакуацию в больницу», — добавил политик.

Ранее руководитель частной больницы Paradise в Порт-Морсби, Полапои Чалау, отмечал, что у Тома наблюдался низкий уровень альбумина, важного для поддержания баланса жидкости в организме. Сейчас Савонг находится в реанимации после операции под наблюдением врачей.

Ранее бразильские врачи разделили сиамских близнецов с тремя ногами и общими органами.