Американист назвал главную задачу нового мэра Нью-Йорка, связанную с Трампом

Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани хочет втянуть президента США Дональда Трампа в конфликт и обрушить его рейтинг, чтобы Демократическая партия вновь укрепилась в конгрессе и была готова к следующей президентской гонке. Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с РИА Новости.

«Мамдани оказался на острие атаки, именно он должен продемонстрировать, что у президента есть слабости, что он уязвим», — отметил эксперт.

Васильев считает, что если новому мэру Нью-Йорка удастся втянуть Трампа в конфликт, то он станет политиком общенационального масштаба, в котором так остро нуждается Демократическая партия США. По словам эксперта, действующие губернаторы-демократы слишком заняты проблемами своих штатов, поэтому не могут уделять много времени федеральной повестке. Васильев напомнил, что в свое время даже Камалу Харрис обвиняли в том, что «она была слишком правой», из-за чего проиграла Трампу.

4 ноября 34-летний Мамдани победил на выборах главы Нью-Йорка, набрав более 50% голосов. В своей предвыборной программе он обещал поднять налоги для богатых жителей города и резко критиковал действия Израиля в отношении Палестины. Противники Мамдани считают, что он мечтает, чтобы город жил по законам шариата.

Дональд Трамп назвал победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка потерей части суверенитета США. При этом глава Белого дома пообещал, что с этой проблемой «разберутся».

Ранее израильский министр призвал евреев покинуть Нью-Йорк из-за нового мэра Мамдани.