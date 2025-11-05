На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нового мэра Нью-Йорка обвинили в желании сделать из города «мусульманский рай»

Metro: противники мэра Нью-Йорка обвиняют его в желании ввести законы шариата
true
true
true
close
Angelina Katsanis, Pool/AP

Противники победившего на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани считают, что он мечтает, чтобы город жил по законам шариата. Об этом сообщает газета Metro.

«В сообщениях в социальных сетях <...> утверждалось, что Мамдани хочет превратить Нью-Йорк в «мусульманский рай, где правят джихадисты», и что он «хочет, чтобы законы шариата стали руководящим принципом», — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что новый мэр никогда не высказывал подобных идей, хотя и признавал, что является верующим мусульманином-шиитом.

4 ноября 34-летний Мамдани победил на выборах главы Нью-Йорка, набрав более 50% голосов. В своей предвыборной программе он обещал поднять налоги для богатых жителей города и резко критиковал действия Израиля в отношении Палестины.

После победы Мамдани пообещал «остановить» президента США Дональда Трампа.

Ранее в Кремле прокомментировали победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами