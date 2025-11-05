Трамп назвал избрание Мамдани мэром Нью-Йорка потерей части суверенитета США

Победа демократа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка является потерей части суверенитета Соединенных Штатов, заявил президент страны Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на бизнес-форуме во Флориде, Трамп назвал свою победу на прошлогодних президентских выборах одной из самых важных в истории США. По его словам, 5 ноября 2024 года американский народ «вернул себе власть» и восстановил «свой суверенитет». При этом, отметил глава Белого дома, победа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка привела к частичной потере суверенитета, но с этой проблемой «разберутся».

4 ноября 34-летний Мамдани победил на выборах главы Нью-Йорка, набрав более 50% голосов. В своей предвыборной программе он обещал поднять налоги для богатых жителей города и резко критиковал действия Израиля в отношении Палестины. Противники Мамдани считают, что он мечтает, чтобы город жил по законам шариата.

