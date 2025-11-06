На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Израильский министр призвал евреев покинуть Нью-Йорк

Израильский министр попросил евреев покинуть Нью-Йорк из-за нового мэра Мамдани
true
true
true
close
Shutterstock

Израильский министр по вопросам диаспоры Амихай Шикли на фоне избрания мэром Нью-Йорка мусульманина-демократа Зохрана Мамдани в соцсети X призвал евреев покинуть город.

Шикли обвинил Мамдани в поддержке ХАМАС. Министр отметил, что Нью-Йорк, который когда-то символизировал всеобщую свободу, «передал ключи от власти стороннику палестинского движения». По его мнению Шикли, город никогда не будет прежним, особенно для еврейской общины.

Израильский министр попросил евреев Нью-Йорка серьезно задуматься о том, чтобы сделать Израиль своим новым домом. Шикли выразил мнение, что Нью-Йорк идет «с открытыми глазами в бездну», в которую уже погрузился Лондон под управлением Садика Хана.

В Нью-Йорке проживает около 1,3 млн евреев.

В конце октября Соединенные Штаты в правительственном докладе впервые признали возможные нарушения прав человека в секторе Газа со стороны израильских военных.

В засекреченном отчете утверждается, что армия Израиля потенциально совершила сотни нарушений, попадающих под американское законодательство. На изучение данных инцидентов Госдепу потребуется несколько лет.

Ранее Организация исламского сотрудничества призвала к суду над Израилем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами