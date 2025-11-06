Израильский министр призвал евреев покинуть Нью-Йорк

Израильский министр по вопросам диаспоры Амихай Шикли на фоне избрания мэром Нью-Йорка мусульманина-демократа Зохрана Мамдани в соцсети X призвал евреев покинуть город.

Шикли обвинил Мамдани в поддержке ХАМАС. Министр отметил, что Нью-Йорк, который когда-то символизировал всеобщую свободу, «передал ключи от власти стороннику палестинского движения». По его мнению Шикли, город никогда не будет прежним, особенно для еврейской общины.

Израильский министр попросил евреев Нью-Йорка серьезно задуматься о том, чтобы сделать Израиль своим новым домом. Шикли выразил мнение, что Нью-Йорк идет «с открытыми глазами в бездну», в которую уже погрузился Лондон под управлением Садика Хана.

В Нью-Йорке проживает около 1,3 млн евреев.

В конце октября Соединенные Штаты в правительственном докладе впервые признали возможные нарушения прав человека в секторе Газа со стороны израильских военных.

В засекреченном отчете утверждается, что армия Израиля потенциально совершила сотни нарушений, попадающих под американское законодательство. На изучение данных инцидентов Госдепу потребуется несколько лет.

Ранее Организация исламского сотрудничества призвала к суду над Израилем.