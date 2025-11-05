На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На выборах мэра Нью-Йорка победил демократ-социалист Мамдани

Мэром Нью-Йорка станет демократ-социалист Зохран Мамдани
David 'Dee' Delgado/Reuters

Мэром Нью-Йорка будет избран молодой демократ-социалист Зохран Мамдани. Об этом сообщает MSNBC.

«Следующим мэром Нью-Йорка станет Зохран Мамдани. Самопровозглашенный демократ-социалист победил независимого кандидата Эндрю Куомо и республиканца Кертиса Сливу», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным неофициальным результатам, демократ набрал 50,35% голосов.

В начале своей кампании за пост мэра Мамдани был практически неузнаваем. Согласно опросам, его рейтинг составлял 1%.

Его вывело из безвестности то, что он посетил два округа, где голоса сильно склонились в пользу президента Дональда Трампа, в Бронксе и в Квинсе, где он разговаривал с людьми о том, почему они проголосовали именно так. Он держал плакат с надписью «Давайте поговорим о выборах» и просто разговаривал с людьми.

По словам члена палаты представителей Александрии Окасио-Кортес, после ряда побед демократов на прошедших 4 ноября выборах можно сделать однозначный вывод: спустя год после победы Трампа демократы не сломлены.

В июне Трамп заявил, что Мамдани является «чистым коммунистом» и «радикальным левым безумцем». Кроме того, он допустил арест демократа в случае, если он будет мешать задержанию нелегальных мигрантов.

Ранее Маск назвал жульничеством форму избирательного бюллетеня на выборах мэра Нью-Йорка.

