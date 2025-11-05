Путин оценил заявление Трампа о ядерных испытаниях

Президент России Владимир Путин назвал серьезным вопросом ситуацию, которая связана с заявлением его американского коллеги Дональда Трампа о возобновлении США ядерных испытаний. Соответствующее заявление российский лидер сделал во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Да, действительно, это вопрос серьезный», — сказал он.

На этом же совещании министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. По его словам, такие испытания могут пройти на Новой Земле.

29 октября Трамп распорядился начать испытания ядерного оружия. Американский лидер поручил это министерству войны (Пентагону). По словам главы Белого дома, испытания должны начаться «немедленно», и Соединенные Штаты будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

США не проводили ядерных испытаний с 1992 года, а Россия — с 1990-го. В 2023 году Москва вышла из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ранее в США заявили, что получили «очередной сигнал» от Путина.