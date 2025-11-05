В Кремле прокомментировали победу демократа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка

Песков усомнился во влиянии итогов выборов мэра Нью-Йорка на диалог по Украине

В Москве не считают, что раскол в американском обществе, на который указала победа демократа-социалиста Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, помешает внешней политике, а именно диалогу по урегулированию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Не думаем, что это взаимосвязанные каким-то образом вещи, это внутренние дела Соединенных Штатов Америки», — сказал представитель Кремля.

В начале своей кампании за пост мэра Мамдани был почти неизвестен. По опросам, его рейтинг составлял всего 1%, однако ему удалось победить на выборах, состоявшихся 4 ноября, обойдя независимого кандидата Эндрю Куомо и республиканца Кертиса Сливу. Мамдани будет приведен к присяге в качестве мэра Нью-Йорка 1 января.

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков высказал мнение, что победа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка является отражением идейно-политического раскола США и сигналом к антитрамповской контрреволюции.

Ранее избранный мэр Нью-Йорка пообещал остановить Трампа.