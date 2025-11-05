На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В победе Мамдани на выборах в Нью-Йорке нашли сигнал к «антитрамповской контрреволюции»

Сенатор Пушков связал победу Мамдани на выборах Нью-Йорка с идейным расколом США
David 'Dee' Delgado/Reuters

Победа демократа-социалиста Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка является отражением идейно-политического раскола США и сигналом к антитрамповской контрреволюции. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Победа левого кандидата Зохрана Мамдани - иммигранта, выходца из Уганды и члена левого крыла демократической партии на выборах мэра Нью-Йорка является отражением углубляющегося идейно-политического раскола в США <…> Если американские консерваторы называют Трампа победу на выборах началом «трамповской консервативной революции», то вот им ответ - сигнал о начале леволиберальной антитрамповской контрреволюции», — написал Пушков.

По его словам, «многолетняя упорная деформация» общества США Демпартией не прошла даром, и у контрреволюции глубокие корни. Этот расклол является главной угрозой для будущего страны, подчеркнул сенатор.

До этого Зохран Мамдани, победивший на выборах мэра Нью-Йорка, пообещал остановить президента США Дональда Трампа.

Ранее газета NYP изобразила Мамдани с серпом и молотом.

