Избранный мэр Нью-Йорка пообещал остановить Трампа

Мамдани пообещал на посту мэра Нью-Йорка остановить Трампа
David 'Dee' Delgado/Reuters

Демократ-социалист Зохран Мамдани, победивший на выборах мэра Нью-Йорка, пообещал остановить президента США Дональда Трампа. Его слова передает CNN.

Победа Мамдани знаменует собой победу прогрессивного крыла Демократической партии в то время, когда среди демократов нет единого мнения о том, как противостоять Трампу, который ранее назвал Мамдани «коммунистом» и заявил, что тот «захватит» город в случае своего избрания, отмечает CNN.

«Если кто-то и может показать стране, преданной Дональдом Трампом, как его победить, так это город, породивший его (республиканец родился и жил в Нью-Йорке. — «Газета.Ru»). И если есть способ запугать деспота, так это разрушить те самые условия, которые позволили ему аккумулировать власть. Это не только способ остановить Трампа, но и способ остановить следующего», — сказал он, выступая перед сторонниками.

В начале своей кампании за пост мэра Мамдани был почти неизвестен. По опросам, его рейтинг составлял всего 1%, однако ему удалось победить на выборах, состоявшихся 4 ноября, обойдя независимого кандидата Эндрю Куомо и республиканца Кертиса Сливу. Мамдани будет приведен к присяге в качестве мэра Нью-Йорка 1 января.

Ранее газета NYP изобразила Мамдани с серпом и молотом.

