В России рассказали о панике Запада из-за «Буревестника» и «Посейдона»

Аналитик Марочко: Запад находится в панике из-за «Буревестника» и «Посейдона»
Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Запад паникует из-за появления у России нового оружия – ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон». Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Сейчас даже без ядерной составляющей — это очень грозное оружие, поскольку даже кинетический удар от их боеприпасов приводит к очень серьезным последствиям. А если еще и учесть какие-то заряды, в том числе и ядерные, то это вообще очень и очень смертоносное оружие», — подчеркнул он.

26 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. В ходе встречи он объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Благодаря такому двигателю снаряд потенциально может находиться в небе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны.

Спустя три дня глава государства встретился с российскими бойцами, проходящими лечение в хирургическом отделении Центрального военного госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве. Путин рассказал им, что РФ провела испытания аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Мощность данной торпеды превышает мощность ракеты «Сармат», при этом способов его перехвата в настоящее время не существует. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов обращал внимание на то, что в мире нет аналогов российской подлодки «Хабаровск», которая является носителем подводного аппарата ВС РФ «Посейдон».

Ранее Медведев предупредил, что поставка «Томагавков» Украине может кончиться плохо.

