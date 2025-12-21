Песков рассказал о продлении эксперимента по патентам

Песков: говорить о продлении эксперимента по патентам в РФ пока не приходится

Говорить о продлении эксперимента по патентам в России пока не приходится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас изменились условия эксперимента по патентам с целью обеления экономики. Он напомнил, что налоговая служба неоднократно предупреждала представителей малого и среднего бизнеса о том, что нельзя заниматься дроблением бизнеса, создавая ИП.

Представитель Кремля добавил, что в процессе обеления экономики бремя на представителей малого и среднего бизнеса будет сокращаться.

8 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поставил правительству шесть системных задач в реализации нацпроектов и государственной политики в 2026 году. Президент поручил «обелить» национальную экономику, в рамках которой кабмин и регионы должны заняться развитием прозрачной конкурентной деловой среды.

