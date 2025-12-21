Ветеран ЦСКА рассказал, можно ли через 20 лет переписать забитый мяч на Кержакова

Экс-футболист Масалитин о рекорде Кержакова: у всех свои требования к футболу

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что забитый мяч за сборную России можно было сразу переписать на Александра Кержакова, а не через 20 лет.

«Нормально ли через 20 лет пересматривать протокол матча, чтобы сравняться по забитым мячам с Дзюбой? Конечно, у каждого есть свои требования к футболу. Наверное, если Кержаков считает, что он забил тот мяч, то это правильно. Возможно, нужно было сразу все делать, а не через 20 лет», — сказал Масалитин.

Изначально сообщалось, что в 2005 году во время матча сборных России и Германии судьи ошибочно записали гол Кержакова на Андрея Аршавина. В ФИФА поступило официальное обращение, по итогам которого гол в организации переписали на Кержакова.

Как указал журналист Иван Карпов, окончательное решение по этому делу должен принять Российский футбольный союз, в который Кержаков уже направил свое обращение. Дело находится на контроле у генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. У Кержакова на сегодняшний день в активе 30 голов. Если РФС признает гол в матче России и Германии, то форварды сравняются по этому показателю.

Ранее Кержаков обратился к Валерию Карпину на фоне ситуации с Дзюбой.