Ученые раскрыли, какое количество сахара ослабляет пользу кофе

JNutri: более 2,5 г сахара в чашке кофе ослабляют полезный эффект напитка
Shutterstock/FOTODOM

Добавление сахара и молока может заметно ослаблять связь между употреблением кофе и снижением риска преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые из Университета Тафтса и Бригхэмской женской больницы. Результаты опубликованы в Journal of Nutrition.

Ученые проанализировали данные более 46 тысяч взрослых участников Национального исследования здоровья и питания США (NHANES), собранные с 1999 по 2018 год. Информацию сопоставили с отчетами Национального индекса смертности. Исследователей интересовало, меняется ли известный защитный эффект кофе в зависимости от того, что добавляют в напиток.

Потребление кофе классифицировали по нескольким параметрам: с кофеином или без, а также по содержанию добавленного сахара и насыщенных жиров (молока, сливок). В качестве контрольной группы использовали людей, не пьющих кофе.

Анализ показал, что одна чашка кофе в день снижала риск преждевременной смерти на 16 %. При потреблении двух-трех чашек такой эффект был еще более выраженным. Однако польза сохранялась только для черного кофе и напитков с минимальным количеством добавок. Если в кофе было больше 2,5 г сахара или более 1 г насыщенных жиров на чашку, защитный эффект заметно ослабевал.

Кроме того, кофейные напитки с большим количеством молока, сливок и сахара — например, латте или фраппучино — не демонстрировали той же связи с долголетием, что и простой черный кофе.

Ранее был назван напиток, укрепляющий кости пожилых женщин.

