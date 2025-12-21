Украинский омбудсмен заявил о «депортации» российскими военными жителей села Сумской области

Российские военные вывезли около 50 жителей села Грабовское Сумской области. Об этом заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

«Военнослужащие Вооруженных сил РФ принудительно вывезли на свою территорию около 50 граждан Украины из Сумщины», — написал он.

По его словам, это произошло 18 декабря.

Лубинец заявил, что обратился к уполномоченной по правам человека в Российской Федерации с требованием предоставить информацию об этих гражданах.

По информации военного блогера Юрия Подоляки, подразделения группировки «Север» ВС РФ взяли под контроль село Грабовское. В свою очередь Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», опровергая сообщения украинских СМИ, пишет, что «на самом деле российскими бойцами были взяты в плен боевики ВСУ и эвакуированы из-под огня жители» населенного пункта.

При этом в Вооруженных силах Украины (ВСУ) подтвердили, что российские подразделения пересекли границу Сумской области у села Грабовское, передает «Страна.ua».

Накануне стало известно, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Высокое в Сумской области и населенный пункт Светлое в ДНР.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что под контроль российских сил в 2025 году перешло более 6,3 тыс. кв. км в зоне СВО.