Ветеран войны Николай Шишкин умер через неделю после празднования 104-летия

В Нижнем Новгороде на 105-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Николай Шишкин. Об этом РИА Новости сообщили в администрации города.

В мэрии уточнили, что Николай Федорович умер в воскресенье, 21 декабря. Неделей ранее — 14 декабря — ему исполнилось 104 года.

Как рассказывал в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в годы войны Шишкин служил бортмехаником и обслуживал пикирующие бомбардировщики Пе-2. Он принимал участие в боевых действиях на Юго-Западном, Сталинградском, Первом Украинском и Донецком фронтах.

После окончания войны ветеран более 20 лет служил на Северном флоте. В 2024 году Шишкин исполнил давнюю мечту, побывав на параде на Красной площади и наблюдая за ним с трибуны вместе с президентом России. В мае 2025 года он вновь принял участие в Параде Победы в Москве.

