В Новосибирске 10-летнюю девочку затравили сверстники, посчитав ее предательницей

Житель Новосибирска пожаловался на травлю своей 10-летней дочери в школе Кировского района. Об этом он рассказал kp.ru.

По словам отца девочки, конфликт его дочери с одноклассниками начался после случая в магазине. Школьница встретила там одноклассниц, которые набрали сладостей и, как позже показало видео с камер, украли их, пересыпав в рюкзак. Впоследствии девочка сообщила взрослым о произошедшей краже. Тогда одноклассницы обвинили ее, заявив, что это она сама украла конфеты и раздала им.

Однако благодаря записям с камер видеонаблюдения в магазине выяснилось, что школьница не брала сладости. Ее отец передал результаты «расследования» учителю, но спустя полтора года конфликт вспыхнул снова после того, как классное руководство передали новому педагогу. Одна из девочек, участвовавших в краже конфет, рассказала учителю о ситуации, и та при всем классе поддержала версию одноклассниц о «предательстве».

Девочки создали переписку в соцсетях, куда добавили нескольких учеников, которые начал травить школьницу. Ребенка толкали, обзывали, ее рюкзак разрисовали, а внутрь кидали стружку от карандашей, а один из мальчиков плюнул пострадавшей в суп, но в итоге извинился перед ней.

Директор школы называет происходящее «борьбой за лидерство» в классе и отрицает травлю. 19 декабря школьный психолог провел «круг примирения» с участием детей и педагогов, однако, по словам отца пострадавшей школьницы, обидчицы так и не признали, что оговорили ее.

«Сейчас примерно половина класса стала нормально относиться к дочери, она тоже не сломалась и на нападки отвечает. Девочки пожали руки, но <...> продолжают стоять на своем, они не признались в оговоре мой дочери. Я считаю, что конфликт просто заморожен. Буду добиваться, чтобы обидчицы извинились перед всем классом. Обращаться в полицию не планирую, — отметил новосибирец.

