«Аналогов нет»: в России раскрыли главное преимущество новой подлодки «Хабаровск»

Аналитик Кнутов: в мире нет аналогов подлодки РФ «Хабаровск», испугавшей Запад
Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий/РИА Новости

В мире нет аналогов российской подлодки «Хабаровск», которая является носителем подводного аппарата ВС РФ «Посейдон». Об этом aif.ru заявил военный аналитик Юрий Кнутов.

«Подлодка «Хабаровск» является носителем подводных беспилотников «Посейдон». Ни одна страна мира ничего подобного не имеет. Аналогов как «Посейдона», так и «Хабаровска» нет», — подчеркнул он.

Атомная подводная лодка «Хабаровск» спущена на воду в Северодвинске. Субмарина может быть носителем беспилотного аппарата торпедного типа с ядерным зарядом «Посейдон». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «Посейдон» может вывести из строя «целые государства», а средств противодействия ему нет. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Подлодку «Хабаровск» спроектировали в АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин». Она предназначена для решения задач Военно-морского Флота с применением современного морского подводного оружия, в том числе роботизированных средств различного назначения.

«Хабаровск» будет носителем беспилотных ударных систем «Посейдон», сообщил РИА Новости бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

«АПЛ «Хабаровск» специально спроектирована и построена для перспективного ядерного подводного комплекса «Посейдон», — сказал Кравченко.

Ранее российская подлодка выпустила крылатую ракету в Японском море.

