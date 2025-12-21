На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве из-за снегопада и гололеда объявили желтый уровень опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве до понедельника
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

В Москве из-за ожидаемого снегопада и гололеда введен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

По данным синоптиков, уже вечером в столице прогнозируются осадки в виде снега, местами возможны гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья. Желтый уровень, означающий потенциально опасные погодные условия, будет действовать с 23:00 мск и сохранится до 21:00 мск понедельника, 22 декабря. В ведомстве также предупредили о вероятной гололедице на дорогах.

В Московской области аналогичный уровень погодной опасности введут по той же причине, однако он начнет действовать на час раньше — с 21:00 мск. Синоптики отмечают, что к вечеру понедельника гололедица в Подмосковье может усилиться.

Согласно прогнозу, в ночь на понедельник температура воздуха в Москве составит от −1 до +1 °C, в области — от −3 до +2 °C. Ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Ранее в мэрии Москвы сообщили, что городские службы в непрерывном режиме контролируют состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые работы в связи с ожидаемой непогодой. В комплексе городского хозяйства призвали горожан соблюдать осторожность, не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили, а водителей — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее москвичей предупредили о сугробах на Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами