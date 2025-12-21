В Москве из-за снегопада и гололеда объявили желтый уровень опасности

В Москве из-за ожидаемого снегопада и гололеда введен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

По данным синоптиков, уже вечером в столице прогнозируются осадки в виде снега, местами возможны гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья. Желтый уровень, означающий потенциально опасные погодные условия, будет действовать с 23:00 мск и сохранится до 21:00 мск понедельника, 22 декабря. В ведомстве также предупредили о вероятной гололедице на дорогах.

В Московской области аналогичный уровень погодной опасности введут по той же причине, однако он начнет действовать на час раньше — с 21:00 мск. Синоптики отмечают, что к вечеру понедельника гололедица в Подмосковье может усилиться.

Согласно прогнозу, в ночь на понедельник температура воздуха в Москве составит от −1 до +1 °C, в области — от −3 до +2 °C. Ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Ранее в мэрии Москвы сообщили, что городские службы в непрерывном режиме контролируют состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые работы в связи с ожидаемой непогодой. В комплексе городского хозяйства призвали горожан соблюдать осторожность, не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили, а водителей — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее москвичей предупредили о сугробах на Новый год.