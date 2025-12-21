Ушаков пошутил, что Дмитриев «пьет «Куба либре»

Ушаков: в гольф Дмитриев в Майами не играет

Помощник президента России Юрий Ушаков пошутил, что глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в Майами (штат Флорида) пьет «Куба либре» в гольф-клубе.

В беседе с Ушаковым представители СМИ спросили, не поступали ли еще какие-то сообщения от Дмитриева.

«Дмитриев «Куба либре» пьет. В гольф, наверное, не играет — не умеет. Все остальное делает то, что нужно», — отшутился помощник главы государства.

Также Ушаков заявил, что Дмитриев по возвращении в Россию доложит о результатах переговоров с американцами.

Накануне спецпредставитель президента РФ назвал конструктивными переговоры со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Переговоры по Украине проходят в Майами, США, 20 и 21 декабря.

Ранее Дмитриев похвалил главу нацразведки США за разоблачение глубинного государства.