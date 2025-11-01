На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-вице-премьер Сербии заявил, что санкции против РФ уничтожат сербскую экономику

Вулин: ЕС хочет введения Сербией санкций против РФ для нанесения ей ущерба
Евросоюз требует, чтобы Сербия ввела санкции в отношении России для нанесения ей «психологического ущерба». Об этом заявил бывший вице-премьер Сербии, основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин в интервью РИА Новости.

По его словам, ЕС не интересует Сербия и «испытывает некое отвращение к нам», поэтому требует введения антироссийских санкций, зная, что это не нанесло России экономического ущерба.

«Они знают, что это бы уничтожило сербскую экономику, вызвало бы сильный раскол в сербском обществе, но желают, чтобы это произошло, потому что нанесло бы России психологический ущерб», — сказал он.

В октябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Сербия не сможет вступить в Евросоюз без введения санкций против России. После этого Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую заблокировать процесс вступления Сербии в объединение.

Ранее Вучич заявил о желании Европы отгородиться от России «железным занавесом».

