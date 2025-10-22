На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Европарламент хочет заблокировать вступление Сербии в Евросоюз

ЕП хочет заблокировать вступление Сербии в ЕС без санкций Белграда против РФ
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Европарламент (ЕП) проголосовал за резолюцию, призывающую заблокировать процесс вступления Сербии в Европейских союз (ЕС) без санкций Белграда против РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования ЕП.

Из 632 присутствующих евродепутатов 457 проголосовали за резолюцию, 103 — против, 72 — воздержались.

«Переговоры о вступлении Сербии в ЕС должны продвигаться вперед только на основе <...> устойчивого прогресса в основных областях, в частности <...> политикой безопасности ЕС и санкций против России», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Сербия не сможет вступить в Евросоюз без введения санкций против России.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что нежелание Белграда вводить санкции против Москвы является ключевым фактором, препятствующим продвижению страны к членству в ЕС и, как следствие, замедляющим процесс евроинтеграции.

Ранее в Сербии назвали отказ вступить в ЕС «актом гражданского мужества».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами