Европарламент хочет заблокировать вступление Сербии в Евросоюз

ЕП хочет заблокировать вступление Сербии в ЕС без санкций Белграда против РФ

Европарламент (ЕП) проголосовал за резолюцию, призывающую заблокировать процесс вступления Сербии в Европейских союз (ЕС) без санкций Белграда против РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования ЕП.

Из 632 присутствующих евродепутатов 457 проголосовали за резолюцию, 103 — против, 72 — воздержались.

«Переговоры о вступлении Сербии в ЕС должны продвигаться вперед только на основе <...> устойчивого прогресса в основных областях, в частности <...> политикой безопасности ЕС и санкций против России», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Сербия не сможет вступить в Евросоюз без введения санкций против России.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что нежелание Белграда вводить санкции против Москвы является ключевым фактором, препятствующим продвижению страны к членству в ЕС и, как следствие, замедляющим процесс евроинтеграции.

Ранее в Сербии назвали отказ вступить в ЕС «актом гражданского мужества».