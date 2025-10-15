На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фон дер Ляйен назвала условие для вступления Сербии в Евросоюз

Фон дер Ляйен: Сербия не сможет вступить в Евросоюз без санкций против России
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Сербия не сможет вступить в Европейский союз (ЕС) без введения санкций против России. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время переговоров с сербским президентом Александром Вучичем, передает ТАСС.

«Сербии пришло время сделать конкретные шаги для присоединения к ЕС. Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политике, в том числе по санкциям против России», — сказал она.

В то же время глава Еврокомиссии поздравила Сербию с достижением высокого уровня «выравнивания с внешней политикой ЕС».

Несколько дней назад Вучич заявил, что нежелание Сербии вводить санкции против России является ключевым фактором, препятствующим продвижению страны к членству в ЕС и, как следствие, замедляющим процесс евроинтеграции.

9 октября Вучич призвал правительство Сербии выполнить все требования Евросоюза для ускорения процесса вступления в объединение, даже если они выглядят как шантаж.

Ранее в Сербии назвали отказ вступить в ЕС «актом гражданского мужества».

