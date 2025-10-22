На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вучич заявил о вводимом Европой «железным занавесе» против России

Вучич: Европа хочет ввести «железный занавес» против России
Darko Vojinovic/AP

Европа намерена ввести «железный занавес» против России и не уважает нейтралитет других государств. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

Глава государства выступил на торжественном собрании в честь 17-летия правящей Сербской прогрессивной партии в городе Зренянин на северо-востоке страны. Вучич подчеркнул, что Сербия окажется под еще большим давлением, поскольку Европа будет вводить «железный занавес» по отношению к России. Сербский президент отметил, что никто не хочет уважать чей-то нейтралитет или желание проводить собственную политику и никто в мире «не счастлив» из-за политики, которую проводит Белград, кроме граждан Сербии. По словам Вучича, власти проводят такую политику ради страны и всех ее жителей, и никогда не станут служить никому другому.

20 октября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что республика попала в почти безвыходное положение на фоне того, что Совет Европейского союза принял решение о поэтапном запрете на любые закупки газа из России.

Ранее в РФ выразили уверенность, что отказ от российского газа приведет к деиндустриализации ЕС.

