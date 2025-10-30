В КНР прокомментировали заявления о ядерных испытаниях в США

МИД КНР: Китай надеется, что США не будут проводить ядерные испытания

Китай надеется, что США не будут проводить ядерные испытания. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

«Китай надеется, что США будут добросовестно выполнять свои обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и обещание о приостановке ядерных испытаний», — сказал он.

До этого президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что слова Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия актуализирует задачи новых мирных инициатив.

Ранее в США призвали Трампа обсудить ядерное разоружение с Россией.