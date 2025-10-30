На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме раскрыли, какую задачу актуализируют слова Трампа о ядерных испытаниях

Депутат Новиков: слова Трампа о ядерном оружии актуализируют мирные инициативы
Jonathan Ernst/Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия актуализирует задачи новых мирных инициатив. Об этом РИА Новости заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он отметил, что Соединенным Штатам свойственна политика утверждения глобального доминирования, и слова Дональда Трампа ей соответствуют. Это лишь актуализирует задачи поиска новых мирных инициатив, и часть из них уже озвучена Москвой, сказал депутат.

Необходимо возобновить систему контроля за ядерными вооружениями во избежание худших сценариев и мировой войны, констатировал Новиков.

«Видимо, эти темы достаточно активно обсуждались во время встречи Путина и Трампа на Аляске», — сказал он.

До этого Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Ранее в США призвали Трампа обсудить ядерное разоружение с Россией.

