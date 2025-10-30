В США призвали Трампа обсудить ядерное разоружение с Россией

Сенатор от Демократической партии США Эд Марки призвал администрацию Дональда Трампа обсудить вопрос ядерного разоружения с Россией, поскольку это единственный путь «избежать катастрофы». Об этом он написал в колонке для MSNBC.

«США потратили сотни миллиардов долларов на разработку систем противоракетной обороны большой дальности. Ни одна из них не обеспечила надежной защиты. Раздутые контракты сохраняются, влиятельные лоббисты получают от этого выгоду, а общественность цепляется за надежду», — считает Марки.

Однако, по его словам, такая базовая логика ошибочна, и такая оборона не работает и только затрудняет снижение ядерных угроз. Вместо того, чтобы вкладываться в «бредовую программу» под названием «Золотой купол», нужно заняться сокращением ядерных вооружений, отмечает политик.

До этого Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Ранее разведка США не увидела готовности России к компромиссам по Украине.