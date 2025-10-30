На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп призвал позволить России и Украине продолжить сражаться

Трамп о конфликте на Украине: иногда нужно позволить сторонам сражаться
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп, говоря о перспективах разрешения конфликта на Украине, заявил, что иногда стоит позволить сторонам сражаться. Об этом он сказал журналистам на борту самолета по пути из Пусана в Вашингтон после переговоров с главой КНР Си Цзиньпином, передает Fox News.

«Мы согласны, что стороны вовлечены в боевые действия, и иногда нужно просто позволить им сражаться», — заявил американский лидер.

Трамп также сообщил, что обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине, председатель КНР пообещал помочь с урегулированием конфликта Москвы и Киева.

23 октября Трамп сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой, которая должна была состояться в Венгрии. Американский лидер заявил, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что Украина «никогда не стремилась к войне».

Переговоры о мире на Украине
