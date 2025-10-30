Трамп обсудил Украину с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что Си Цзиньпин обещал помочь с урегулированием кризиса на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине, председатель КНР пообещал помочь с урегулированием конфликта Москвы и Киева. Его слова по итогам переговоров приводит РИА Новости.

Трамп заявил, что эта тема поднималась, и стороны долго говорили о конфликте на Украине.

«Мы будем работать вместе, чтобы попытаться разрешить войну России с Украиной», — заверил президент США.

Встреча двух лидеров стартовала в полдень по местному времени 30 октября. В начале переговоров Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Китайский лидер также отметил, что переговорщики двух стран достигли некоторого согласия в решении основных торгово-экономических противоречий. Трамп в свою очередь заявил, что его встреча с Си Цзиньпином будет успешной.

Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял, что Дональд Трамп на встрече планирует заручиться поддержкой Си Цзиньпина по вопросу урегулирования на Украине.

Ранее Трамп раскрыл судьбу конфликта на Украине.